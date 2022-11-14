У Чорнобаївці відновлено мобільний зв’язок – Херсонська ОВА

У Чорнобаївці Херсонської області відновили мобільний зв’язок, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

«Запустили базову станцію lifecell у Чорнобаївці. У селі тепер працює голосовий зв’язок», – зазначив він.

За інформацією Міністерства цифрової трансформації, мобільні оператори Київстар та Vodafone запустили у Херсоні перші базові станції, які працюють на генераторах та терміналах Starlink.

У відомстві зазначили, що відновлювати зв’язок на деокупованих територіях непросто, бо місцями телекомунікаційна інфраструктура зруйнована чи замінована.

11 листопада Міноборони України повідомило, що після восьми місяців російської окупації Херсон повертається під контроль української армії. За даними військових, на правому березі Дніпра на Херсонщині з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів.