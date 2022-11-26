У Макіївці не залишилось вцілілих будинків, люди живуть у підвалах – Гайдай

На Луганщині у деокупованій Макіївці не залишилось жодного вцілілого будинку, там наразі залишаються більш ніж 30 людей, повідомив очільник місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Вони постійно живуть у підвалах. Тому що село постійно обстрілюється», – заявив Гайдай.

За його словами, людей евакуюють до більш безпечних регіонів України, де їх забезпечують житлом, продуктами харчування та медичною допомогою.

«Для людей така критична мотивація – це коли вони виходять з погреба та бачать зруйнований будинок. Саме тоді вони погоджуються виїжджати», – пояснив очільник області.

У Невському, за інформацією Гайдая, залишаються 150 людей. Це село також перебуває під обстрілами окупантів.

За даними Генштабу, Сили оборони України відбили наступ російських військ у районах 11 населених пунктів на Донеччині і Луганщині, в тому числі в районі Білогорівки та Бахмута.