Росія перекидає під Сватове десант, хоча там вона в обороні. Що це значить?

На Луганщині з’являються російські підрозділи, які були виведені з правобережжя Херсонщини. За даними влади регіону, перекидаються, зокрема, й елітній десантно-штурмові підрозділи збройних сил РФ, призначені для наступу. Раніше військові експерти припускали, що російських десантників перекидатимуть на Донецький напрямок для посилення штурмових дій в районі Бахмута та Авдіївки. Радіо Донбас.Реалії аналізує, навіщо Росія перекидає штурмовиків в регіон, де обороняється.

Про прибуття на північ Луганської області підрозділів з Херсонського напрямку в п'ятницю заявили в Генштабі ЗСУ. «За наявною інформацією, в місто Новоайдар на Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку», – наголосили в Генштабі.

Згодом керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі загальнонаціонального марафону заявив, що мова йде про елітні російські підрозділі – десантно-штурмові війська.

Через брак ресурсів РФ може застосовувати десантників для оборони, а не наступу

У російських військах зараз не вистачає ресурсу, аби одночасно проводити активні наступальні дії на певних напрямках, і при цьому вести активні оборонні бої на інших. Тому вони змушені перекидати найбоєздатніші свої підрозділи не лише туди, де наступають, говорить оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Для російського командування зараз принципово здійснювати наступальні операції не лише в напрямку Бахмута, Вугледара та Авдіїївки. На Луганському напрямку вони намагаються демонструвати контрнаступальні дії в районі Сватово, Кремінної, а також поблизу Лисичанська. Але в них досить значний брак ресурсів, підрозділів. Тож вони можуть використовувати навіть такі підрозділи, як десантні, не тільки для штурмових дій, а й навіть в обороні», – вважає Олександр Коваленко.

Що відбувається зараз на напрямку

Впродовж майже двох тижнів російські війська намагалися повернути контроль над Макіївкою, яку було деокуповано 11 листопада. Крім того, вже майже місяць російські війська постійно атакують Білогорівку, що поблизу Лисичанська.​

До цього були спроби контратакувати в районі Невського. Через ці атаки сильно постраждали самі населені пункти:

Які перспективи на Луганському напрямку

Військові експерти не раз називали Луганщину одним з найбільш перспективних напрямків з точки зору продовження українського контрнаступу. Вже кілька тижнів у ЗСУ є вогневий контроль над трасою Сватове-Кремінна.

Олександр Коваленко відзначає, що по цій дорозі російські війська активно перекидали особовий склад, техніку, боєприпаси з Бєлгородської області РФ до агломерації Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне.

Зараз це, як мінімум, значно ускладнено. Також формуються умови для оперативного оточення самого Сватового.

«Коли формування такого оточення буде більш чітким, в російських військ не залишиться іншого виходу, як тікати до Старобільська. До цього міста в них майже немає нормальної лінії оборони. Тож за відносно короткий період може бути звільнено територію від Сватового до Старобільська. А наступним кроком можуть бути бої вже біля Старобільська, який також грає важливу у логістиці окупантів», – говорить Олександр Коваленко.

На думку експерта, це все може відбутися ще до кінця 2022 року.

Збройні сили України також на цьому напрямку використовують свої елітні підрозділи:

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