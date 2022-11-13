Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

ЗСУ відновили контроль над ще одним населеним пунктом на Луганщині – ОВА

Йдеться про село Макіївка Сватівського району. Фото ілюстративне

Українські військові відновили контроль над ще одним населеним пунктом на Луганщині, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.

«Новини з фронту Луганщини: село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у «синю зону», – йдеться у повідомленні.

Напередодні у Генштабі повідомляли, що Збройні сили України просунулися на деяких напрямках на Луганщині на відстань до двох кілометрів. Також 10 листопада голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що в районі міст Сватове та Кремінна «достатньо важка ситуація у військовому плані», але Збройні сили України рухаються вперед.

5 жовтня Сергій Гайдай повідомив про звільнення шести населених пунктів і початок деокупації Луганщини.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG