Розвідка Британії:  район Сватового тепер є більш вразливим для російських військ

Район Сватового на Луганщині тепер є більш вразливим для російських військ, заявили у британській розвідці.

«Протягом останніх семи днів тривають інтенсивні артилерійські перестрілки навколо напрямку Сватове в Луганській області на північному сході України. Як і на інших ділянках фронту, російські війська продовжують віддавати перевагу будівництву оборонних позицій, майже напевно частково укомплектованих погано навченими мобілізованими резервістами. Завдяки тому, що південно-західну лінію фронту Росії тепер легше обороняти вздовж східного берега річки Дніпро, район Сватового тепер, ймовірно, є більш вразливим оперативним флангом російських військ», – йдеться у звіті, опублікованому 21 листопада Міністерством оборони Великої Британії.

У розвідці наголошують, що російські лідери, швидше за все, розглядатимуть збереження контролю над Сватовим, значним населеним пунктом на Луганщині, «як політичний пріоритет».

«Однак командири, ймовірно, борються з військовими реаліями підтримки надійної оборони, намагаючись також забезпечити ресурсами наступальні операції південніше в Донецькій області. На заваді як оборонній, так і наступальній спроможності Росії продовжує бути гострий брак боєприпасів і кваліфікованого персоналу», – йдеться в повідомленні.

10 листопада у Генштабі повідомляли, що Збройні сили України просунулися на деяких напрямках на Луганщині на відстань до двох кілометрів. Також 10 листопада голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що в районі міст Сватове та Кремінна – «достатньо важка ситуація у військовому плані», але Збройні сили України рухаються вперед.

14 листопада голова ОВА повідомив, що українські військові звільнили вже 12 населених пунктів Луганщини.

5 жовтня Сергій Гайдай повідомив про звільнення шести населених пунктів і початок деокупації Луганщини.