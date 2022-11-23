На напрямку від Білогорівки до Бахмуту Росія кинула в наступ близько 2 тисяч зеків – Гайдай

Російські війська не припиняють спроби прорвати оборону України з боку Білогорівки – про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону 23 листопада.

«Вони там постійно кидають нові й нові підрозділи в наступ, але нічого в них не виходить. Але все ж таки людей там дуже багато зібрали… Взагалі на тому напрямку, від Білогорівки до Бахмуту десь 2 тисячі зеків кинули в наступ», – сказав він.

Щодо напрямку Сватове-Кремінна Гайдай розповів, що там ініціатива на боці Збройних сил України, хоча погода заважає їм просуватися вперед.

Читайте також: Росія перекидає під Сватове десант, хоча там вона в обороні. Що це значить?

«Хоча тут подвійна ситуація, з іншого боку погода заважає і росіянам йти так само в наступ технікою і з боку Білогорівки і Бахмуту. Тож зараз чекаємо якихось морозів хоча б пару днів, щоб земля стала більш твердою і витримувала техніку, і я думаю, що ЗСУ зможуть нам дати нові позитивні новини щодо Луганщини», – припустив голова області.

За даними Генштабу, Сили оборони України відбили наступ російських військ у районах 11 населених пунктів на Донеччині і Луганщині, в тому числі в районі Білогорівки та Бахмута.