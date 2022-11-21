У Макіївці на Луганщині залишилося 40 людей – Гайдай

У деокупованих населених пунктах Луганської області зберігається критична ситуація, повідомив 21 листопада голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«У деокупованій Макіївці залишається до 40 людей, у Невському - близько 150. Деокуповані населені пункти досі обстрілюються ворогом. Макіївка зруйнована вщент, люди постійно знаходяться в підвалах. У Невському справи кращі – люди вже навіть почали робити деякі дрібні ремонти. Повернувся один фермер і вже налагоджує роботу свого господарства. Місцевим регулярно підвозять гумдопомогу», – розповів чиновник в ефірі телемарафону.

За його словами, на напрямку Сватове – Кремінна ЗСУ поступово рухаються вперед. «З боку Білогорівки – там більше оборонні дії, рашисти не припиняють атакувати населений пункт. Орки розглядають село і як власний плацдарм для наступу, так і загрозу просування ЗСУ до Лисичанська», – сказав Гайдай. Він також уточнив, що в селі Сиротиному (Сватівський р-н) була знищена колона російської військової техніки.

14 листопада голова ОВА повідомив, що українські військові звільнили вже 12 населених пунктів Луганщини.

10 листопада у Генштабі повідомляли, що Збройні сили України просунулися на деяких напрямках на Луганщині на відстань до двох кілометрів. Також 10 листопада голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що в районі міст Сватове та Кремінна «достатньо важка ситуація у військовому плані», але Збройні сили України рухаються вперед.

5 жовтня Сергій Гайдай повідомив про звільнення шести населених пунктів і початок деокупації Луганщини.