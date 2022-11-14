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Звільнені від російських військ села на Луганщині «майже зруйновані» – Гайдай

За словами голови ОВА, для тих, хто залишився, завозять продукти та набори для швидких ремонтів

Звільнені від російських військових села на Луганщині майже зруйновані, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай ввечері 14 листопада.

«Визволені села майже зруйновані – зміг побачити весь цей жах особисто. Дуже багато зруйнованих будинків в Греківці, Стельмахівці, Макіївці. На дорогах стоять кинуті автівки з валізами – люди не могли на них виїхати через негоду або російські обстріли і вимушені були йти пішки через поля, по можливості їх евакуювали військові», – написав він у телеграмі.

За словами голови ОВА, для тих, хто залишився, завозять продукти та набори для швидких ремонтів.

«Людям все ж таки краще виїхати із цих населених пунктів, доки ЗСУ не посуне лінію фронту ще на декілька кілометрів. Незважаючи на загострену ситуацію, росіяни не закривають школи на окупованій території, а навпаки – змушують дітей йти до навчальних закладів, щоб прикриватися учнями і влаштовувати провокації», – заявив Гайдай.

Вранці голова ОВА повідомив, що українські військові звільнили вже 12 населених пунктів Луганщини.

10 листопада у Генштабі повідомляли, що Збройні сили України просунулися на деяких напрямках на Луганщині на відстань до двох кілометрів. Також 10 листопада голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що в районі міст Сватове та Кремінна «достатньо важка ситуація у військовому плані», але Збройні сили України рухаються вперед.

5 жовтня Сергій Гайдай повідомив про звільнення шести населених пунктів і початок деокупації Луганщини.

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