Звільнені від російських військ села на Луганщині «майже зруйновані» – Гайдай

Звільнені від російських військових села на Луганщині майже зруйновані, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай ввечері 14 листопада.

«Визволені села майже зруйновані – зміг побачити весь цей жах особисто. Дуже багато зруйнованих будинків в Греківці, Стельмахівці, Макіївці. На дорогах стоять кинуті автівки з валізами – люди не могли на них виїхати через негоду або російські обстріли і вимушені були йти пішки через поля, по можливості їх евакуювали військові», – написав він у телеграмі.

За словами голови ОВА, для тих, хто залишився, завозять продукти та набори для швидких ремонтів.

«Людям все ж таки краще виїхати із цих населених пунктів, доки ЗСУ не посуне лінію фронту ще на декілька кілометрів. Незважаючи на загострену ситуацію, росіяни не закривають школи на окупованій території, а навпаки – змушують дітей йти до навчальних закладів, щоб прикриватися учнями і влаштовувати провокації», – заявив Гайдай.

Вранці голова ОВА повідомив, що українські військові звільнили вже 12 населених пунктів Луганщини.

10 листопада у Генштабі повідомляли, що Збройні сили України просунулися на деяких напрямках на Луганщині на відстань до двох кілометрів. Також 10 листопада голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що в районі міст Сватове та Кремінна «достатньо важка ситуація у військовому плані», але Збройні сили України рухаються вперед.

5 жовтня Сергій Гайдай повідомив про звільнення шести населених пунктів і початок деокупації Луганщини.