Гайдай розповів про ситуацію в районі Сватового та Кремінної

Збройні сили України продовжують просуватися вперед на Луганщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі каналу «Еспресо».

Про це він розповів, відповідаючи на питання про ситуацію в районі міст Сватове та Кремінна.

«Там достатньо важка ситуація у військовому плані, тому що все-таки накопичували сили й засоби російські окупаційні влади, але в першу чергу це свіжо мобілізовані. Це не дуже хороші вояки, єдине що їх просто дуже-дуже багато і вони все одно несуть смертельну небезпеку. Плюс вони встигли побудувати фортифікаційні споруди, але Збройні сили України рухаються вперед. Не так звісно, як на Харківщині, але все одно просуваються вперед», – сказав він.

Гайдай висловив надію, що найближчим часом зможе «зробити матеріал із нових неокупованих населених пунктів у Луганській області».

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Голова області підтвердив, що російські війська все ще мають можливість забезпечувати свої підрозділи в районі Сватового та Кремінної, хоча «не таку, як їм хотілося б», адже деякі траси уже контролюють ЗСУ.

«Тобто в принципі комфортне переміщення боєкомплекту, чи важкої техніки, чи особового складу, воно, звісно, розірвано. Більш того – там у них потужна деморалізація, том що свіжо мобілізованих взводами просто кидають напризволяще. От їх кинули на якийсь напрямок і забули за них», – додав він.

Гайдай також додав, що територія Білогорівка все ще контролюється українськими військами, хоча село повністю зруйноване.

5 жовтня місцева влада повідомила про початок деокупації Луганщини.