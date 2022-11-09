Мобілізований у РФ розповів про великі втрати російських військ на Луганщині

Військовослужбовець із Курської області РФ, призваний до армії в рамках так званої часткової мобілізації, розповів про великі втрати російських військових у Луганській області України. Запис телефонної розмови мобілізованого з рідними опублікувало російське видання «Верстка».

За словами військовослужбовця, групу мобілізованих відправили на передову «на забій», без належного озброєння і спорядження.

«Хлопців «двохсотих» вантажать... Озброєння взагалі немає. Працює артилерія, але вона б’є не туди. У нас зброя 1985-го року. Броня уламками прогинається... Допоможіть нам. Ми не хочемо бути м’ясом», – каже військовослужбовець, додаючи, що група мобілізованих, до якої він входить, «влаштувала бунт» і відмовляється виконувати подальші бойові завдання.

Раніше близько 50 родичів мобілізованих із російського Курська два дні поспіль виходили до будівлі військової прокуратури й адміністрації області. Вони вимагали відкликати з передової солдатів, які, за їхніми словами, не мають бойового досвіду.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію для продовження війни проти України. За словами президента Росії, призову на військову службу підлягали громадяни, які перебувають у запасі, а пріоритет мав віддаватися тим, хто має бойовий досвід. Крім того, перед відправкою на фронт мобілізовані мали пройти відповідну підготовку.

Проте правозахисники регулярно повідомляли про порушення владою оголошених правил мобілізації і про те, що багатьох із призовників, які не пройшли навіть медогляди, відразу відправляють на передову. Від початку жовтня у російських ЗМІ майже щодня з’являються повідомлення про загибель мобілізованих росіян на території України.