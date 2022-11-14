Сили РФ на Луганщині планують «евакуацію цивільних» з трьох населених пунктів – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що у Луганській області російські окупаційні сили планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне вглиб тимчасово окупованих територій.

Як йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, причина – складна гуманітарна ситуація.

Крім того, повідомляється, що армія РФ намагається утримати тимчасово захоплені території, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро.

«На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Дудчани, Золота Балка, Миколаївка, Милове та Чорнобаївка Херсонської області», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі повідомили також про ураження пункту управління одного з російських підрозділів у Горлівці Донецької області та про 17 ударів української авіації по військових об’єктах РФ.

Перевірити інформацію з інших джерел в умовах війни не є можливим. Російська сторона про втрати не повідомляє.

Триває двісті шістдесят четверта доба російського широкомасштабного вторгнення на територію України.