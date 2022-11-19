Села Макіївка фактично немає, воно розбите до невпізнаваності – Гайдай

У Луганській області війська РФ зруйнували вщент село Макіївку, йдеться в повідомленні голови місцевої ОВА Сергія Гайдая в телеграмі.

«Вчора побував вдома. Вдалося проїхати до деокупованих Невського та Макіївки. У Невському справи трохи кращі, і хоч пошкоджено кожен будинок, але не так критично. Зовнішній вигляд Макіївки вражає… село розбите до невпізнаваності, самі руїни», – зазначив Гайдай.

За його інформацією, у Макіївці ще залишаються люди.

«Виїжджати не хочуть, тож будемо піклуватися про них – привеземо все необхідне для зимування», – запевнив Гайдай.

Він додав, що попри це, людей вмовлятимуть й надалі про їхню евакуацію.

14 листопада голова ОВА повідомив, що українські військові звільнили вже 12 населених пунктів Луганщини.

10 листопада у Генштабі повідомляли, що Збройні сили України просунулися на деяких напрямках на Луганщині на відстань до двох кілометрів. Також 10 листопада голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що в районі міст Сватове та Кремінна «достатньо важка ситуація у військовому плані», але Збройні сили України рухаються вперед.

5 жовтня Сергій Гайдай повідомив про звільнення шести населених пунктів і початок деокупації Луганщини.