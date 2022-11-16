Гайдай: на Сватівському та Кремінському напрямках є «певні успіхи»

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про «певні успіхи» на Сватівському та Кремінському напрямках.



«Є певні успіхи на Сватівському та Кремінському напрямках. Але поки що не будемо говорити про те, що там деокуповані певні населені пункти. Можу тільки сказати, що, по-перше, у великих містах Луганщини місцеві жителі чують, що фронт наближається. Це говорить про те, що лінія фронту зміщується в бік деокупації. Другий момент – є інформація про те, що для тих чоловіків, які залишились після багатьох призовів, зараз є можливість відкупитися. Це говорить про панічно-депресивні настрої в російських окупаційних військах. Вони готові трохи підзаробити, розуміючи, що територію області доведеться залишати», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

14 листопада голова ОВА повідомив, що українські військові звільнили вже 12 населених пунктів Луганщини.

10 листопада у Генштабі повідомляли, що Збройні сили України просунулися на деяких напрямках на Луганщині на відстань до двох кілометрів. Також 10 листопада голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що в районі міст Сватове та Кремінна «достатньо важка ситуація у військовому плані», але Збройні сили України рухаються вперед.

5 жовтня Сергій Гайдай повідомив про звільнення шести населених пунктів і початок деокупації Луганщини.