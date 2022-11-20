Армія РФ готує до оборони Крим. ЗСУ можуть звільнити півострів у грудні – генерал Гаврилов

Російські війська готуються до продовження українського наступу на окупований Крим та на Донбасі, вважають західні військові аналітики. Тим часом заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов в інтерв’ю виданню Sky News заявив, що бійці ЗСУ можуть повернути тимчасово окупований Крим вже на початку зими.

Британська розвідка повідомила 18 листопада, що після відступу з Херсону російські сили перегруповуються та вирили нові траншеї біля адміністративної межі з окупованим Кримом, а також біля річки Сіверський-Донець між Донецькою та Луганською областями.

«Деякі з цих місць розташовані на відстані до 60 кілометрів позаду поточної лінії фронту, це свідчить, що російські планувальники готуються до можливості подальших великих українських проривів», – мовиться у повідомленні Міністерства оборони Британії у твітері.

Британські військові експерти не виключають, що Росія спробує передислокувати частину сил, виведених із Херсону, для посилення та розширення своїх наступальних операцій поблизу міста Бахмуту на Донеччині.

Говорячи про українську військову тактику, фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що очікують, що українські сили, ймовірно, продовжуватимуть діяти так, як діяли досі – витискати росіян з території України, відрізаючи їм лінії постачання.

Принаймні, вони очікують, що українські війська далі будуть концентруватися на кількох головних маршрутах – південна траса Т2202 Нова Каховка – Армянськ, південно-східна траса Р47 Каковха – Генічеськ і траса М14, яка тягнеться на схід до Мелітополя, Бердянська, Маріуполя.

«Обмежена кількість високоякісних доріг і залізниць у цьому районі, зокрема тих, які з’єднують Крим із материком, створює потенційні вузькі місця, які можуть бути заблоковані Україною, що поступово погіршить здатність Росії продовжувати постачати своє угруповання на сході Херсонської області та в інших районах півдня України», – пояснюють фахівці ISW.

Як наголошують експерти Інституту вивчення війни, подібна тактика витискання російських військ через вузькі місця вздовж ключових доріг, не лише мостів через річку Дніпро, була успішною під час контрнаступу України на правобережній частині Херсонщини. Наявність широкого Дніпра у цьому районі сприяла успіху обраної тактики, тому вашингтонські експерти очікують, що просування на сході Херсонщини не буде таким кардинальним. Незважаючи на це, вони вважають, що і так українські військові зможуть «перешкодити зусиллям Росії зміцнити та утримати свої нові лінії оборони».

Американський військовий аналітик Майкл Кофман вважає, що важливим чинником для російського відступу від Херсону, було те, що російській армії бракує озброєння. У подкасті War on the Rocks Кофман, який є директором дослідницької програми щодо вивчення Росії в Центрі військово-морського аналізу (CNA) та співробітником Інституту Кеннана, каже, що схиляється до думки, що російська армія страждає від браку боєприпасів не лише в результаті того, що українські сили обмежують її можливості постачання, а й тому, що цих боєприпасів немає на російських складах. Тому росіяни намагаються закупити їх у Північної Кореї, а дрони – в Ірану.

На думку Кофмана, росіяни намагатимуться тримати оборону вздовж нинішніх позицій, намагаючись протриматися там цілу зиму. Українська тактика, на думку аналітика, полягатиме в тому, щоб не давати росіянам перепочинку взимку і тримати ініціативу до надходження з-за кордону техніки, яка дозволить перейти у великий контрнаступ.

Бої на Донбасі, на думку Кофмана, росіяни зараз ведуть за те, щоб не опинитися поза містами, коли настануть морози. Для української армії це був би найкращий сценарій, адже він би означав, що бойовий дух російської армії падає до рівня, коли вона неспроможна чинити опір.

Найгіршим сценарієм для України був би той, за якого Росія може використати зимову паузу для того, щоб підготувати новобранців та зробити нові запаси боєприпасів для початку нового наступу на Донбасі, каже Кофман.

Крим можуть звільнити на початку зими – генерал Гаврилов

Бійці ЗСУ можуть повернути тимчасово окупований Крим вже на початку зими, заявив заступник міністра оборони України генерал-майор запасу Володимир Гаврилов в інтерв’ю виданню Sky News.

Гаврилов вважає, що ЗСУ повернуть контроль над Кримським півостровом, ймовірно, вже до кінця грудня нинішнього року.

Всередині суспільства в Україні є рішення, що ми йдемо до кінця

Коментуючи перспективи мирних переговорів із Кремлем, заступник голови Міноборони заявив, що вони відбудуться виключно після того, як Росія повністю залишить територію України, у тому ж числі територію Криму та частини Сходу країни.

«Всередині суспільства в Україні є рішення, що ми йдемо до кінця. Не має значення, який сценарій лежить на столі. Люди заплатили багато крові, багато зусиль за те, чого ми вже досягли, і всі знають, що будь-яка затримка або заморожений конфлікт – це лише продовження цієї війни проти існування України як нації», – заявив Гаврилов.