«Лідер із продажів – Сімферополь»: в Україні запрошують на потяг до Криму

В Україні «Укрзалізниця» почала продавати залізничні квитки з відкритими датами в напрямку окупованого Криму, окупованих російськими військами Донецька, Луганська та Маріуполя. Наразі скористатися кримським квитком неможливо, оскільки потяги до регіону не йдуть через окупацію Росією Кримського півострова та повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Для чого потрібні ці квитки і коли можна ними скористатися, читайте у матеріалі Крим.Реалії.

Україна припинила залізничне сполучення з Кримом у грудні 2014 року. На той момент півострів був окупований Росією дев'ять місяців. У регіоні розпочалася масштабна мілітаризація та розгорнулися масові репресії проти громадян України. В «Укрзалізниці» тоді пояснювали, що не можуть у таких умовах забезпечувати безпеку пасажирів та персоналу на непідконтрольній Україні території. Так було припинено залізничне сполучення Кримського півострова з материковою частиною України.

Продаж квитків на потяг до Сімферополя відновився в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну після перших успішних результатів контрнаступу ЗСУ на південному напрямку.

«З мрією про Сімферополь»

З грудня 2014 року кінцевими станціями українських потягів, що йшли у кримському напрямку, були Херсон і найближча до півострова станція «Новоолексіївка» Херсонської області. Наразі це селище окуповане російськими військами, які від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну масово наступали з Криму.

Після того, як ЗСУ змогли відтіснити російські війська з правобережної частини Херсонської області та звільнити Херсон, «Укрзалізниця» вирішила нагадати, що відновлення залізничного сполучення з Кримом можливе після того, як він повернеться під контроль України.

В офіційному повідомленні український залізничний оператор оголосив, що «на честь звільнення Херсону» та «з мрією про Сімферополь» разом із UNITED24 (фандрайзингова платформа для підтримки України, запущена владою України під час повномасштабного вторгнення Росії – ред.) запускає продаж квитків на перші потяги в деокуповані українські міста.

Маршрути відкриваються після визволення міста чи регіону від тимчасової окупації

«Маршрути відкриваються після визволення міста чи регіону від тимчасової окупації. За 12 годин до рейсу на електронну адресу, яку ви вкажете при оформленні квитка, надійде інформація про вагон, місце, дату і час відправлення потяга», – йдеться у повідомленні.

Наразі у продажу доступні квитки з Києва до Сімферополя на три рейси.

Доїхати ними до Криму можна буде спеціальним потягом «Потяг до перемоги» (назва проєкту є грою слів і може означати як «Потяг до перемоги», так і «Прагнення до перемоги» – ред.), який «Укрзалізниця» запустила в серпні.

Один із його вагонів оформлений на честь євпаторійця Богдана Зізи, якого заарештували та судять за те, що він облив жовтою і синьою фарбами фасад будівлі російської адміністрації Євпаторії. Правозахисники називають його переслідування політично вмотивованим.

«Віра у ЗСУ та український Крим»

Купити квиток на потяг до Сімферополя та інші поки що окуповані Росією міста України можна через український сервіс concert.ua, що є партнером проєкту.

Вартість квитків наразі становить дві тисячі гривень – за місце в купе та п'ять тисяч гривень – за люкс.

Усі квитки благодійні, стверджують організатори. За кошти від їх продажу «Укрзалізниця» обіцяє купити транспорт, щоб з'єднати міста і селища деокупованих територій із найближчими залізничними вузлами.

За кілька годин після старту продали тисячу квитків

Проєкт «Квитки до перемоги» символізує «надію на якнайшвидшу деокупацію українських міст, віру в ЗСУ та в те, що вся Україна буде звільнена», пояснюють його автори.

Найбільший попит зафіксовано на квитки у кримському напрямку, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«За кілька годин після старту продали тисячу квитків! І лідер продажу Сімферополь. Отака міцна віра в український Крим», – зазначив він.

«Історія про надію, яку не можна втрачати»

Однією з перших володаркою квитка до Сімферополя стала журналістка, кримчанка, авторка публікацій Крим.Реалії про ситуацію на Кримському півострові Олександра Єфименко.

Цей квиток – це історія про надію, яку ніколи не можна втрачати

«Мені сподобалася ця ідея, для мене вона блискуча, бо я – із Севастополя. Як кримчанка і людина, яка готова боротися за свій дім, я, звичайно, думаю про те, як туди повернутися, маючи свої базові права, відчуваючи себе у безпеці та живучи під українським прапором. І цей квиток – це історія про надію, яку ніколи не можна втрачати», – сказала Крим.Реалії журналістка.

Олександра Єфименко розповіла, що досі зберігає залізничний квиток на потяг «Джанкой-Київ», датований 28 грудня 2014 року, який так і не вирушив через припинення транспортного сполучення Криму з материковою частиною України.

Наразі ймовірність повернення до Криму, за словами Олександри Єфименко, здається їй більш реалістичною, ніж до повномасштабної війни Росії з Україною.

«Цей квиток для мене – джерело дуже болючих спогадів. І зараз мій квиток «Київ-Сімферополь» з відкритою датою – це релевантна відповідь тому квитку, яким не вдалося поїхати у 2014 році. Наразі, вперше за вісім років, я відчуваю, що шанс повернутися додому на базових правах українки з українським паспортом є реальним. Я дуже хочу, щоб це здійснилося і квиток, який я купила, став у нагоді», – каже вона.

Серед покупців квитків до Криму – активісти, волонтери, журналісти українських ЗМІ та представники бізнесу. Але небагато хто поки що публічно заявили про свою покупку. Більшість власників квитків до Криму наразі залишаються невідомими.

Це не перша українська акція, що нагадує про Крим і територіальну цілісність України. Раніше українська влада випустила військові облігації, частину яких назвали «Крим» та «Севастополь». Станом на початок листопада повідомляється, що облігації «Крим» купили 6,4 тисячі громадян України.