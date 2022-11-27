В Україні зросла кількість поранених дітей через російську агресію – ОГП

Кількість дітей, поранених внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, зросла, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.



За даними відомства, станом на ранок 27 листопада постраждала 1291 дитина постраждала – 440 загинули і 851 дитина поранена.

В Офісі генпрокурора додають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Херсонській – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Дніпропетровській – 33», – йдеться у повідомленні.

26 листопада через ракетний обстріл Дніпра поранений 17-річний хлопець, а через обстріл Чорнобаївки поранений 10-річного хлопчик.

ООН станом на 20 листопада зафіксувала загибель майже 6 600 цивільних через війну Росії в Україні.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.