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В Україні зросла кількість поранених дітей через російську агресію – ОГП

Діти біля вирви, яка утворилася внаслідок російського обстрілу Львівщини, листопад 2022 року

Кількість дітей, поранених внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, зросла, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними відомства, станом на ранок 27 листопада постраждала 1291 дитина постраждала – 440 загинули і 851 дитина поранена.

В Офісі генпрокурора додають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Херсонській – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Дніпропетровській – 33», – йдеться у повідомленні.

26 листопада через ракетний обстріл Дніпра поранений 17-річний хлопець, а через обстріл Чорнобаївки поранений 10-річного хлопчик.

ООН станом на 20 листопада зафіксувала загибель майже 6 600 цивільних через війну Росії в Україні.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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