В Україні зросла кількість поранених дітей через російську агресію – ОГП

Кількість дітей, поранених внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, зросла, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними відомства, станом на ранок 27 листопада постраждала 1291 дитина постраждала – 440 загинули і 851 дитина поранена.
В Офісі генпрокурора додають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.
«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Херсонській – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Дніпропетровській – 33», – йдеться у повідомленні.
26 листопада через ракетний обстріл Дніпра поранений 17-річний хлопець, а через обстріл Чорнобаївки поранений 10-річного хлопчик.
ООН станом на 20 листопада зафіксувала загибель майже 6 600 цивільних через війну Росії в Україні.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
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