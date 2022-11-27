Війська РФ з артилерії обстріляли Курахове, є загиблі – ОВА

Війська РФ з артилерії обстріляли Курахове – загинули дві людини, ще одна поранена, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені 4 будинки.



«Курахове вже не вперше потрапляє під ворожий вогонь – росіяни послідовно і цілеспрямовано б'ють по цивільних. Не залишайтесь на Донеччині – ви ставите під ризик власне життя», – написав він у телеграмі.

За даними Донецької ОВА, 26 листопада через російські атаки на Донеччині загинули 5 цивільних: 3 у Рідкодубі, 1 у Часовому Яру та 1 у Бахмуті. Ще 4 людини поранені.

ООН станом на 20 листопада зафіксувала загибель майже 6 600 цивільних через війну Росії в Україні.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.