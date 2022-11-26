«Приготуйтеся заздалегідь»: Арахамія попередив про загрозу нових ракетних ударів та ймовірність блекаутів

Наступного тижня російські окупанти можуть завдати нових ракетних ударів по Україні, є ймовірність блекаутів, попередив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час телемарафону 26 листопада.

«Потрібно заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути», – заявив він.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів 23 листопада зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

За даними командування Повітряних сил, Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

Президент України Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо останніх ракетних ударів РФ, на якому запропонував ухвалити резолюцію про «енергетичний терор» РФ та та забрати у неї право вето.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.