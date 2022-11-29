Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У Повітряних силах розповіли, де ЗСУ збили два російські літаки

Український військовий біля уламків російського бойового літака Су-25, збитого ЗСУ на Київщині, 21 квітня 2022 року

Українські військові минулої доби збили два російські літаки на Лисичанському та Бахмутському напрямках, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Давненько літаків не було в наших зведеннях. Маємо збиті Су-24 і Су-25 – бомбардувальник та штурмовик на східному напрямку. Саме там відбуваються важкі бої. Російська авіація також активізувалася на цьому напрямку. Але ми її трохи применшили. Це Лисичанський та Бахмутський напрямки», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Генштаб ЗСУ повідомив про збиття минулої доби російських Су-25 та Су-24. Загалом, за його даними, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 280 літаків.

Росія не розкриває дані щодо втрат своєї техніки у війні проти України. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 військових.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG