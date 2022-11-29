У Повітряних силах розповіли, де ЗСУ збили два російські літаки

Українські військові минулої доби збили два російські літаки на Лисичанському та Бахмутському напрямках, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Давненько літаків не було в наших зведеннях. Маємо збиті Су-24 і Су-25 – бомбардувальник та штурмовик на східному напрямку. Саме там відбуваються важкі бої. Російська авіація також активізувалася на цьому напрямку. Але ми її трохи применшили. Це Лисичанський та Бахмутський напрямки», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Генштаб ЗСУ повідомив про збиття минулої доби російських Су-25 та Су-24. Загалом, за його даними, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 280 літаків.

Росія не розкриває дані щодо втрат своєї техніки у війні проти України. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 військових.