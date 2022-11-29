ВМС: у Чорному морі перебуває 12 російських кораблів, один – із «Калібрами»

У Чорному морі станом на 29 листопада на бойовому чергуванні перебувають 12 російських кораблів, серед яких – один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом – вісім ракет, повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі; в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет», – йдеться в повідомленні.

За даними ВМС, за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 23 судна, з них три – рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – 20 суден, з них шість суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Як заявив президент Володимир Зеленський 20 листопада, від 24 лютого Росія випустила по Україні понад 4700 ракет.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 23 листопада заявив, що російські військові суттєво виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, швидше за все, найближчим часом зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України.

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