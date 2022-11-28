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Генштаб попередив про збереження загрози ударів РФ: у готовності авіація і носії ракет

«У готовності авіаційне угруповання і кораблі-носії крилатих ракет»

Загроза завдання Росією ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України зберігається, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

«Зокрема, ворог утримує в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет», – йдеться у зведенні командування станом на 18:00 28 листопада.

За даними Генштабу, за добу загарбники здійснили близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільних об’єктах.

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На Бахмутському й Авдіївському напрямках російські війська продовжують спроби наступальних дій, йдеться в повідомленні.

Крім того, у Генштабі додали, що «за наявною інформацією, з сьогоднішнього дня окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з «Росатомом».

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей.

За даними поліції, загалом загинули шість людей, ще 36 поранені.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.

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