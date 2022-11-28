У Чорному морі вперше за кілька діб з’явився російський ракетоносій – Гуменюк

Початок нового тижня може принести нові російські ракетні атаки, повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону.

«Найперше спостереження: те, що в Чорному морі з’явився – (вперше – ред.) за тривалий час, декілька діб не було – ракетоносій на чергуванні. Це надводний ракетоносій, несе вісім ракет типу «Калібр» на борту. Це говорить про те, що підготовка йшла, і в пунктах базування також є ракетоносії, які споряджені і можуть бути долучені до служби протягом кількох годин», – повідомила речниця.

Відтак вона закликала реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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«Тяжіння ворога до своїх «скреп» і традицій може бути критичним. Цілком ймовірно, що початок тижня може бути ознаменований такою атакою», – додала Гуменюк.

На питання щодо погоди на Чорному морі вона зазначила, що там триває штормова погода, проте морехідність таких ракетоносіїв дозволяє здійснювати пуски і в умовах шторму.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей.

За даними поліції, загалом загинули шість людей, ще 36 поранені.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.