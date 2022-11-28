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У Чорному морі вперше за кілька діб з’явився російський ракетоносій – Гуменюк

Ілюстраційне фото. Пуск ракет із Чорного моря, фото пресслужби Міністерства оборони Росії, 31 жовтня 2022 року

Початок нового тижня може принести нові російські ракетні атаки, повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону.

«Найперше спостереження: те, що в Чорному морі з’явився – (вперше – ред.) за тривалий час, декілька діб не було – ракетоносій на чергуванні. Це надводний ракетоносій, несе вісім ракет типу «Калібр» на борту. Це говорить про те, що підготовка йшла, і в пунктах базування також є ракетоносії, які споряджені і можуть бути долучені до служби протягом кількох годин», – повідомила речниця.

Відтак вона закликала реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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«Тяжіння ворога до своїх «скреп» і традицій може бути критичним. Цілком ймовірно, що початок тижня може бути ознаменований такою атакою», – додала Гуменюк.

На питання щодо погоди на Чорному морі вона зазначила, що там триває штормова погода, проте морехідність таких ракетоносіїв дозволяє здійснювати пуски і в умовах шторму.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей.

За даними поліції, загалом загинули шість людей, ще 36 поранені.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.

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