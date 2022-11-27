У Дніпрі через вчорашню російську атаку загинула людина – ОВА



Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Дніпру загинула людина, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Суботній удар росіян по Дніпру забрав життя однієї людини. Щойно рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів зруйнованих ракетою складів», – написав він у телеграмі.



Резніченко нагадав, що через атаку військ РФ постраждали 13 людей, троє все ще перебувають у лікарні.

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26 листопада війська РФ завдали ракетного удару по житловому кварталу Дніпра, за даними місцевої влади, сім приватних будинків були частково зруйновані, виникла пожежа. Повідомлялося про 13 постраждалих.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.