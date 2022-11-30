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Через російську агресію на Донеччині минулої доби загинули пʼятеро людей – ОВА

Ще 15 людей поранені. Фото ілюстративне

Через російську агресію на Донеччині минулої доби загинули п'ятеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Росія вбиває цивільних! За 28 листопада росіяни вбили 5 цивільних на Донеччині: 2 у Бахмуті, 2 у Дробишевому та 1 у Лимані», – написав він у телеграмі.

За його словами, ще 15 людей поранені.

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В ООН станом на 27 листопада підтвердили 6 655 випадків загибелі і 10 368 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Поля розбитих війною сердець: фотосвідчення із території нового маріупольського цвинтаря
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Поля розбитих війною сердець: фотосвідчення із території нового маріупольського цвинтаря

Фотосвідчення розростання кладовищ під Маріуполем відображають людські трагедії, спричинені російським вторгненням в Україну.

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