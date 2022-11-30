Через російську агресію на Донеччині минулої доби загинули пʼятеро людей – ОВА

Через російську агресію на Донеччині минулої доби загинули п'ятеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Росія вбиває цивільних! За 28 листопада росіяни вбили 5 цивільних на Донеччині: 2 у Бахмуті, 2 у Дробишевому та 1 у Лимані», – написав він у телеграмі.

За його словами, ще 15 людей поранені.

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В ООН станом на 27 листопада підтвердили 6 655 випадків загибелі і 10 368 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.