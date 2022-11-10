Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Поля розбитих війною сердець: фотосвідчення із території нового маріупольського цвинтаря

Фотосвідчення розростання кладовища під Маріуполем відображають людські трагедії, спричинені російським вторгненням в Україну.

Під час російської облоги Маріуполя загиблих ховали де могли: у парках і скверах, у зелених зонах між будинками, у дворах багатоповерхівок і просто на узбіччі доріг. Маріупольці, яким вдалося вижити, розповідали Радіо Свобода, що багато людей загинули і тоді, коли намагалися поховати тіла своїх рідних чи знайомих.
Після окупації міста російською армією, тіла з міської зони почали переносити на Старокримське кладовище. Дуже часто, могили позначені тільки номерами

Ірина Орфіняк плаче на могилі внучки Вероніки на Старокримському кладовищі, що на північному заході Маріуполя. 9 листопада 2022року. Дівчинка загинула разом із своїм батьком, коли мінометний снаряд упав серед людей, які готували їжу на вулиці під час російської облоги міста
1 Ірина Орфіняк плаче на могилі внучки Вероніки на Старокримському кладовищі, що на північному заході Маріуполя. 9 листопада 2022року.

Дівчинка загинула разом із своїм батьком, коли мінометний снаряд упав серед людей, які готували їжу на вулиці під час російської облоги міста
Тоді загинуло 10 людей, серед них троє дітей, розповідає&nbsp;Ірина Орфіняк. Вероніку &laquo;відкинуло до дверей під&#39;їзду. Вона була поранена і померла, поки ми везли її до лікарні&raquo;, &ndash; розповіла агенції Reuters згорьована бабуся і мати. Її син &laquo;загинув відразу на місці&raquo;
2 Тоді загинуло 10 людей, серед них троє дітей, розповідає Ірина Орфіняк.
Вероніку «відкинуло до дверей під'їзду. Вона була поранена і померла, поки ми везли її до лікарні», – розповіла агенції Reuters згорьована бабуся і мати. Її син «загинув відразу на місці»
Ряди нових могил на Старокримському кладовищі у Маріуполі, сфотографовані у травні. Кладовище дуже розрослося після захоплення міста Росією: переважно могилами, на яких немає напису про те, хто похоронений, а лише номер
3 Ряди нових могил на Старокримському кладовищі у Маріуполі, сфотографовані у травні.

Кладовище дуже розрослося після захоплення міста Росією: переважно могилами, на яких немає напису про те, хто похоронений, а лише номер
Люди відвідують могилу на Маріупольському кладовищі, 9 листопада 2022 року. Вважається, що десятки тисяч людей загинули під час майже тримісячної облоги Маріуполя російською армією, під час якої цивільні жили під майже постійними бомбардуваннями без світла та води, без доступу до медичної допомоги та продуктів харчування
4 Люди відвідують могилу на Маріупольському кладовищі, 9 листопада 2022 року.

Вважається, що десятки тисяч людей загинули під час майже тримісячної облоги Маріуполя російською армією, під час якої цивільні жили під майже постійними бомбардуваннями без світла та води, без доступу до медичної допомоги та продуктів харчування
Повідомляється, що від 24 лютого, коли Росія розпочала широкомасштабну війну проти України, на Старокримському кладовищі в Маріуполі викопали&nbsp; понад 4600 могил
5 Повідомляється, що від 24 лютого, коли Росія розпочала широкомасштабну війну проти України, на Старокримському кладовищі в Маріуполі викопали  понад 4600 могил
Чоловіки опускають у землю просту дерев&#39;яну труну на Старокримському кладовищі під Маріуполем. Травень 2022 року
6 Чоловіки опускають у землю просту дерев'яну труну на Старокримському кладовищі під Маріуполем. Травень 2022 року
Екскаватор розбирає руїни знищеного обстрілами житлового будинку в Маріуполі 9 листопада. За словами українського чиновника, у підвалі одного з обвалених багатоповерхівок у Маріуполі знайшли тіла 200 людей. Цивільні разом зі дітьми під час облоги міста ховалися від російських авіабомбардувань та обстрілів у підвалах своїх будинків та різних установ
7 Екскаватор розбирає руїни знищеного обстрілами житлового будинку в Маріуполі 9 листопада.

За словами українського чиновника, у підвалі одного з обвалених багатоповерхівок у Маріуполі знайшли тіла 200 людей. Цивільні разом зі дітьми під час облоги міста ховалися від російських авіабомбардувань та обстрілів у підвалах своїх будинків та різних установ
Дівчинка присіла біля могили, викопаної просто на узбіччі дороги. Маріуполь. Фото від квітня 2022 року. Під час російської облоги Маріуполя загиблих ховали де могли: у парках і скверах, у зелених зонах між будинками, у дворах багатоповерхівок і просто на узбіччі доріг. Маріупольці, яким вдалося вижити, розповідали Радіо Свобода, що багато людей загинули і тоді, коли намагалися поховати тіла своїх рідних чи знайомих. Після окупації міста російською армією, тіла з міської зони почали переносити&nbsp;на Старокримське кладовище. Дуже часто, могили позначені тільки номерами
8 Дівчинка присіла біля могили, викопаної просто на узбіччі дороги. Маріуполь. Фото від квітня 2022 року.

Під час російської облоги Маріуполя загиблих ховали де могли: у парках і скверах, у зелених зонах між будинками, у дворах багатоповерхівок і просто на узбіччі доріг. Маріупольці, яким вдалося вижити, розповідали Радіо Свобода, що багато людей загинули і тоді, коли намагалися поховати тіла своїх рідних чи знайомих. Після окупації міста російською армією, тіла з міської зони почали переносити на Старокримське кладовище. Дуже часто, могили позначені тільки номерами
Могили з позначенням року смерті&nbsp;&ndash; 2022&nbsp;&ndash; на Старокримському кладовищі у Маріуполі, 9 листопада. Альберт Носов, місцевий житель Маріуполя, розповів агенції Reuters, що він прийшов на цвинтар, щоб відвідати могилу свого сина-інваліда Валерія, який помер від переохолодження під час блокади міста РФ. &laquo;Не було ні води, ні тепла, нічого. Ми не могли належним чином піклуватися про нього&raquo;, сказав 85-річний чоловік. &laquo;Спочатку його поховали біля нашого житлового будинку, &ndash; бо йшли бої, &ndash; а потім перепоховали тут&raquo;
9 Могили з позначенням року смерті – 2022 – на Старокримському кладовищі у Маріуполі, 9 листопада.

Альберт Носов, місцевий житель Маріуполя, розповів агенції Reuters, що він прийшов на цвинтар, щоб відвідати могилу свого сина-інваліда Валерія, який помер від переохолодження під час блокади міста РФ. «Не було ні води, ні тепла, нічого. Ми не могли належним чином піклуватися про нього», сказав 85-річний чоловік. «Спочатку його поховали біля нашого житлового будинку, – бо йшли бої, – а потім перепоховали тут»

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG