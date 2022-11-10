Поля розбитих війною сердець: фотосвідчення із території нового маріупольського цвинтаря

8 Дівчинка присіла біля могили, викопаної просто на узбіччі дороги. Маріуполь. Фото від квітня 2022 року.



Під час російської облоги Маріуполя загиблих ховали де могли: у парках і скверах, у зелених зонах між будинками, у дворах багатоповерхівок і просто на узбіччі доріг. Маріупольці, яким вдалося вижити, розповідали Радіо Свобода, що багато людей загинули і тоді, коли намагалися поховати тіла своїх рідних чи знайомих. Після окупації міста російською армією, тіла з міської зони почали переносити на Старокримське кладовище. Дуже часто, могили позначені тільки номерами