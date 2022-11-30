Російські ракети вночі поцілили в газорозподільчий пункт в Запорізькому районі – влада

Російські ракети вночі поцілили в газорозподільчий пункт в Запорізькому районі, повідомив голова ОВА Олександр Старух.



«Цієї ночі російські потвори знову вдарили по мирних землях нашої області. В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети (ймовірно С-300) пошкоджено газорозподільчий пункт, внаслідок чого виникла пожежа. Її швидко ліквідували, але без газу залишилось три вулиці», – написав він у телеграмі.

За його даними, люди внаслідок цієї атаки не постраждали.

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Запоріжжя та область регулярно зазнають російських ударів. Російські військові завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя ввечері 24 листопада, внаслідок чого пошкоджена будівля лікарні.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.