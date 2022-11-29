«Наводив російські ракети для ударів по інфраструктурі на Запоріжжі»: СБУ затримала коригувальника

Служба безпеки України затримала російського коригувальника, який, за її даними, наводив ракети для повторних ударів по запорізькій критичній інфраструктурі.



«Насамперед він «наводив» російську зброю на об’єкти енергетики та інші споруди систем життєзабезпечення. Встановлено, що після російських повітряних ударів він виходив на місцевість для фіксації наслідків «прильотів» та передачі ворогу відповідних даних. «Уточнена» інформація потрібна була окупантам для проведення подальших обстрілів міста», – зазначають в СБУ.

Окрім цього, як встановила спецслужба, чоловік приховано збирав інформацію про місця тимчасового базування і переміщення української військової техніки.



«Зібрані відомості передавав агресору через соцмережі, у тому числі Телеграм-канал зрадника і кремлівського пропагандиста Рогова. Саме там він схвально коментував рашистські «дописи», закликав до підтримки країни-агресора і викладав закриті відомості про українські об’єкти у вигляді «помічених» електронних карт», – зазначають у СБУ.

Як додають правоохоронці, затриманий виявився працівником одного з українських оборонних заводів, якому російські куратори обіцяли грошову винагороду та «посаду» у разі захоплення регіону.

Наразі йому повідомлено про підозру. Він під вартою.

Спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення агентурних мереж чи підозрюваних у підривній діяльності на шкоду Україні в умовах воєнного стану.