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«Передавав розвіддані про ППО»: СБУ заявила про викриття в Одесі «агента РФ»

Спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення агентурних мереж чи підозрюваних у підривній діяльності на шкоду Україні в умовах воєнного стану.

Служба безпеки України заявляє про затримання в Одесі «агента РФ», який «передавав розвіддані про ППО через російських «журналістів».

«Отримані відомості передавав через «зв’язкового». Ним виявився завербований ФСБ представник прокремлівського інформагентства «Бел.ru», яке знаходиться у Білгородській області Росії. Для комунікації і передачі закритих відомостей використовували заздалегідь відпрацьований анонімний Telegram-канал», – зазначають в СБУ.

Наразі чоловіку оголошена підозра, він перебуває під вартою.

28 листопада українські правоохоронці повідомили про підозру жителю Слов’янська за поширення інформації про місця розташування військових Збройних сил України.

Спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення агентурних мереж чи підозрюваних у підривній діяльності на шкоду Україні в умовах воєнного стану.

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