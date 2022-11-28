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Вчителя фізики в Слов’янську затримали за передачу даних про розташування військових – ОГП

«Текстову інформацію він поширював в чат-боті так званої «народної міліції ДНР»

Правоохоронці повідомили про підозру жителю Слов’янська за поширення інформації про місця розташування військових Збройних сил України, повідомляє Офіс генерального прокурора 28 листопада.

«За даними слідства, у березні – жовтні 2022 року вчитель фізики однієї зі шкіл з власного акаунту через месенджер зливав місця розташування військовослужбовців ЗСУ у місті Слов’янськ. Текстову інформацію він поширював в чат-боті так званої «народної міліції ДНР», – йдеться в повідомленні.

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Йому повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні даних про місця перебування Збройних сил України. Кваліфікація передбачає від п’яти до восьми років ув’язнення в разі визнання винним. Чоловіка взяли під варту без права внесення застави.

Служба безпеки України 26 листопада повідомила про затримання в Одесі чоловіка, який підозрюється у зборі для російської розвідки даних про розташування підрозділів українських сил оборони на південному напрямку.

Спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення агентурних мереж чи підозрюваних у підривній діяльності на шкоду Україні в умовах воєнного стану.

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