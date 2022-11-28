Вчителя фізики в Слов’янську затримали за передачу даних про розташування військових – ОГП

Правоохоронці повідомили про підозру жителю Слов’янська за поширення інформації про місця розташування військових Збройних сил України, повідомляє Офіс генерального прокурора 28 листопада.

«За даними слідства, у березні – жовтні 2022 року вчитель фізики однієї зі шкіл з власного акаунту через месенджер зливав місця розташування військовослужбовців ЗСУ у місті Слов’янськ. Текстову інформацію він поширював в чат-боті так званої «народної міліції ДНР», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Удари по Києву: справу про збір даних для коригування вогню передали до суду

Йому повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні даних про місця перебування Збройних сил України. Кваліфікація передбачає від п’яти до восьми років ув’язнення в разі визнання винним. Чоловіка взяли під варту без права внесення застави.

Служба безпеки України 26 листопада повідомила про затримання в Одесі чоловіка, який підозрюється у зборі для російської розвідки даних про розташування підрозділів українських сил оборони на південному напрямку.

Спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення агентурних мереж чи підозрюваних у підривній діяльності на шкоду Україні в умовах воєнного стану.