З початку російського вторгнення в поліцію звертались понад 6 млн разів – Клименко

Від початку російського вторгнення поліцейські опрацювали понад шість мільйонів звернень від громадян, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, поліцейські зареєстрували близько 237 тисяч злочинів. У майже 114 тисячах кримінальних правопорушень особам повідомлено про підозру.

Крім того, розпочато 45 190 кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ та їх пособниками.

«Серед цієї кількості злочинів – більше ніж 2 тисячі кримінальних проваджень відкрито за колабораційну діяльність. 347 особам оголошено про підозру, 206 обвинувальних актів передано в суди», – повідомили в поліції.

За словами Клименка, під час перевірки на блокпостах поліцейські виявили 705 розшукуваних та майже 5 тисяч підозрілих осіб, ймовірно, причетних до незаконної діяльності.

Голова Нацполіції розповів про зменшення кількості аварій на автошляхах у 1,8 рази та на 17% смертей на дорогах. В той же час зареєстровано понад 85,8 тис. ДТП, 2161 особа загинула внаслідок автопригод.

За час повномасшабної війни поліцейські також заблокували понад 20 тисяч російських інформканалів із загальною аудиторією понад 260 млн підписників.