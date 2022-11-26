СБУ повідомила про затримання в Одесі «агента спецслужб РФ», який знімав військові об’єкти

Служба безпеки України повідомила про затримання в Одесі чоловіка, який підозрюється у зборі для російської розвідки даних про розташування підрозділів українських сил оборони на південному напрямку.

«Затримано агента спецслужб РФ. Він приховано збирав інформацію про місця дислокації військ на території регіону. Насамперед його цікавили розвіддані щодо кількості особового складу та військової техніки, актуальні відомості стосовно обороноздатності та бойової готовності військових об’єктів. За даними слідства, зрадником виявився місцевий мешканець – активний прибічник «русского мира», але керувався він не лише ідеологічними мотивами. Зокрема, зрадник розраховував отримати «посаду» в окупаційній адміністрації, у разі захоплення регіону окупантами», – йдеться в повідомленні СБУ

Повідомляється, що затриманий для фіксації військових об’єктів в Одесі і поза нею використовував прихований у салоні власного авто відеореєстратор.

«Зібрану інформацію зберігав на картці пам’яті, яку планував передати ворогу. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні наміри зрадника та затримали його на спробі передачі розвідданих ворогу. Під час обшуку у нього виявлено схований відеореєстратор та носії інформації із доказами протиправної діяльності», – розповіли в СБУ.

Затриманому про підозру за статтею про «державну зраду» і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення агентурних мереж чи підозрюваних у підривній діяльності на шкоду Україні в умовах воєнного стану.