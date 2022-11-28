Війська РФ обстрілюють населені пункти і перекладають відповідальність на ЗСУ – Генштаб

Російські загарбники обстрілюють населені пункти, перекладаючи відповідальність на українських військових, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

«З метою дискредитації Сил оборони, російські окупанти обстрілюють населені пункти, перекладаючи відповідальність на Збройні Сили України. Крім того, ворог поширює дезінформацію, що громадян України зі звільнених територій затримують українські військові для збільшення обмінного фонду, звинувачуючи їх у співпраці з окупантами», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі не уточнюють, про які саме населені пункти йдеться.

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За минулу добу українські військові відбили 10 атак російських загарбників, всі вони були здійснені на Донеччині в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка.



За даними штабу, на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, на Куп’янському напрямку – обороняється.

На Криворізькому та Херсонському напрямках російські війська в позиційній обороні – не припиняють артилерійських обстрілів підрозділів українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон, додають у Генштабі ЗСУ.