«Завдання – зробити так, щоб пункти обігріву були непотрібні»: інтерв'ю із Віталієм Кличком про підготовку Києва до життя в умовах блекауту

Наскільки Київ готовий, до надзвичайних ситуацій: тривала відсутність електроенергії, води, теплопостачання, зв'язку? Що вже зроблено і що ще планують зробити у столиці для підтримки життєдіяльності міста ? Чому виник конфлікт у заявах щодо «пунктів незламності» із президентом Володимиром Зеленським? Про все це в інтерв'ю Радіо Свобода з міським головою столиці Віталієм Кличком.

Офіс Президента критикує мера столиці Віталія Кличка за неготовність Києва до зими в умовах війни. Йдеться, передусім, про облаштування так званих пунктів обігріву, забезпеченими ще й зв'язком та можливістю зарядити телефони, або, як це назвали в ОП – «пунктів незламності», про відкриття яких 23 листопада оголосив Володимир Зеленський після чергової російської ракетної атаки.

Зеленський: «Багато киян були без світла понад 20 або навіть 30 годин. Очікую від мерії якісної роботи. Профанацію з київськими «Пунктами незламності» ніхто й нікому не пробачить. Прошу серйозніше. Як і брехню у звітах різного рівня»

Депутати провладної партії «Слуга народу» пішли інспектувати пункти обігріву в столиці. Найбільш активним «інспектором» виявився депутат Микола Тищенко, який ледь не щодня на своїй сторінці у фейсбуці публікує відео своїх перевірок.

Віталій Кличко не погоджується з тим, що пункти обігріву не готові і переконує що місто робить усе, що в його силах. А критику столичної влади та інспектування пунктів обігріву депутатами від президентської політичної сили «Слуга народу», Кличко назвав «політичними іграми».

Радник ОП Михайло Подоляк заперечив в інтерв'ю Радіо Свобода політичний підтекст критики президентом та його політичної силою дій мера столиці.

– Безвідносно до критики з боку президента на вашу адресу, як ви самі вважаєте, наскільки добре підготовлений Київ до зими в умовах війни?

– Надзвичайна ситуація у Києві, така ситуація, якої ми не очікували.

І якщо Офіс президента вже займається пунктами обігріву, а це наша відповідальність, як міської влади, то потрібно з міською владою комунікувати і збирати мерів міст, а не давати завдання у військові адміністрації на таких нарадах, в яких беруть участь виключно військові адміністрації. Це перше.

По-друге, що стосується пунктів обігріву, то ми робимо все, що від нас залежить, для того, щоб їх забезпечити в дуже короткі терміни.

Переважна більшість цих пунктів відкриті у школах та дитячих садках

Переважна більшість цих пунктів відкриті у школах та дитячих садках, вони в тих приміщеннях, які вже утеплені.

Там є ключове – великий простір, актові зали, де може бути розміщена достатньо велика кількість людей.

У цьому напрямку допомоги ніякої немає: ми самі організували 400 генераторів, 100 генераторів нам дали волонтери.

Ми звернулися до викладачів, учителів, які вже після своєї роботи залишаються у цих пунктах, щоб люди приходили.

Але наше ключове завдання – зробити так, щоб пункти обігріву були непотрібні, щоб у надзвичайних умовах налагодити життя у місті так, щоб у кожній домівці було тепло, електрика, вода.

Треба зробити, щоб у надзвичайних умовах у кожній домівці було тепло, електрика, вода

Як ви знаєте, ситуація з початку минулого тижня була дуже складна, але тим не менше ми за добу знову відновили водопостачання, теплопостачання. З електрикою проблеми є. Не тільки в Києві, а й взагалі по всій країні.

Що стосується пунктів обігріву, то було дуже дивно дивитися, як представники однієї політичної сили всі, отримавши завдання, побігли критикувати.

– Представники «Слуги народу»?

– Однієї політичної сили перевіряли...

Я особисто також у цих школах зустрічав деяких із них, і питав: є якісь зауваження? Все нормально?

У приватній розмові вони мене запевнили, що все їм подобається, все нормально, але потім вже пішла критика.

– Заради справедливості, там, де були ці народні депутати, у деяких з цих пунктів було просто зачинено. Хоча вона стверджують, що цей пункт був позначений на карті.

– Я особисто перевіряв. Вже більше 20-ти пунктів перевірив. Ніяких претензій не було. А потім з’являється інформація, що вони зачинені.

Під час їхньої перевірки, може, десь було і зачинено. Але, вибачте, будь ласка, там такі цифри лунали...

Всі особисто пункти, звісно, я перевірити не можу. Усі керівники районів, яких змінив Офіс президента, які повинні підпорядковуватися меру, звітували мені про те, що всі пункти працюють. Я особисто перевіряв. І всі вони були з тих, які я встиг перевірити, відчинені.

Але питання не в цьому. Питання в іншому. Тут пахне політичною складовою.

У той момент, коли йдуть запеклі бої під Бахмутом, у той момент, колився країна зараз виживає, йдеться про якісь сварки всередині країни, хтось комусь там погрожує. Воно виглядає дуже дивно.

– Пане Кличко, це ж не про сварки. Це ж про готовність великого багатомільйонного міста до зими в умовах війни. І тут велика відповідальність саме на міському очільнику.

– Я можу сказати чітко: у Києві кількість пунктів у рази більша, ніж в інших областях.

У дуже короткі терміни, отримавши завдання, ми зробили все, що від нас залежить, і ці пункти відкриті.

Якщо є якісь претензії, то, будь ласка, скажіть, а не виходьте з піаром, з якимись акціями.

Якщо є якісь претензії, то, будь ласка, скажіть, а не виходьте з піаром

Я запрошував усіх журналістів: приходьте дивитися, підказуйте. Є помилки – будемо виправляти.

Я не погоджуюся, що ми не зробили. Усе було зроблено. Більше того, велику кількість своїми силами, без будь-якої допомоги зробили, і зробили пунктів набагато більше, ніж в інших областях.

Може бути, що десь там генератор був ще не підключений, але тим не менше він вже був там. Може бути десь там вказівники не розвішані, може ще щось не так, але пункти є.

Я особисто перевіряв, і нічого ключового для зауважень не знайшов.

– Коли ви кажете, що це якісь політичні ігрища чи політичне замовлення, то за цими ігрищами чи замовленнями має хтось стояти. І у цього когось має бути якась мотивація. Тоді кому це потрібно?

– Я не хочу зараз вдаватися... Є люди, кому це потрібно, хтось цим займається.

– Ви знаєте, хто це?

– Безумовно.

– А чому ви не хочете називати?

– Я не був присутнім на тих нарадах. Я спираюся тільки на інформацію, яку отримав від різних джерел, що наради були по цьому напрямку в Офісі президента, де обговорювали це питання.

– Ви на початку нашої розмови поскаржилися на комунікацію з Офісом президента. Як зараз в умовах війни відбувається комунікація з Офісом президента? Хто контактує з мерами?

– Це відбувається виключно, якщо керівник, Кирило Тимошенко, відповідальний за комунікацію з місцевою владою, робить наради.

– І ви присутні на цих нарадах?

– Таких нарад не достатньо багато, але на останню мене, врешті-решт, запросили персонально.

– Це було вперше за останні місяці? Чи як?

– Коли запросили персонально – вперше.

– А скільки до цього не запрошували?

– До цього я особисто чув, що такі наради проводяться із головами військових адміністрацій.

– 23 листопада була дуже серйозна російська ракетна атака. 23 листопада ввечері Володимир Зеленський заявив, що по всій країні розгортаються «пункти незламності». І вже 25-го була жорстка реакція на київську владу. Коли ви особисто як мер отримали розпорядження чи вказівки від центральної влади облаштувати такі пункти?

– Особистих розпоряджень я не отримував. Такі розпорядження і такі наради проводилися виключно з головами військових адміністрацій.

Розпорядження спускаються на голову військової адміністрації

Розпорядження спускаються на голову військової адміністрації, а не на мене. Але, розуміючи таку ситуацію, ми підготували вже своїми силами всі ці пункти, які в нас є в Києві, на які ми можемо дістати генератори.

Тому що пунктів ми можемо збільшити до тисячі. Я маю на увазі дитячі садки і школи. Але їх потрібно обладнати для того, щоб вони в автономному режимі могли надавати послуги. Тобто, як мінімум, треба електроенергію.

Для цього потрібні додатково ще генератори, для цього потрібна достатньо велика кількість ресурсів. І все це робили за кошти громади.

– Я й хотіла запитати, яка, власне, головна проблема і головний виклик стоїть перед місцевою владою облаштувати такі місця? Це потрібні люди. Мабуть, це волонтери чи працівники шкіл. Тому що в багатьох місяцях це облаштовано у школах і садочках. Потрібні гроші, потрібні генератори? Чого реально бракує і в чому головна складність облаштувати це все?

– По-перше, повинна бути електроенергія для того, щоб пункти автономно працювали. Для цього потрібні генератори. Для генераторів потрібне пальне.

Наступне питання – це зв'язок. Для цього потрібні чи комунікації з системою, яка може надати зв'язок через оптиковолокно чи інші напрямки, чи закупити Starlink. Ви знаєте, що зі Starlink у нас непросто.

– А чому непросто? Дозвольте відразу поцікавитися. Кабмін нібито обіцяв закупити.

– Це питання не до мене. Це питання до Кабміну.

Наскільки я знаю, всі Starlink, які ми своїми силами дістали, ми направили на фронт. До нас багато звертаються. Більше того направили Starlink навіть тим мерам (міст, звільнених з-під російської окупації – ред.), які до нас зверталися.

Зараз терміново достати велику кількість, сотні Starlink за декілька годин – це складно. Нам обіцяли. Але поки, Мінцифри ці Starlink нам не надало.

– А ви дзвонили, запитували?

– Так. Відповідні наші структури спілкувалися з... Врешті-решт Кирило Тимошенко обіцяв, що найближчим часом ці можуть з’явитися.

– Знаєте, чому я так детально уточнюю? Тому що ми спілкувалися з радником Офісу президента Михайлом Подоляком. Я теж у нього запитувала про проблеми з комунікацію з мерами. На що він відповів: якщо у мерів є якась проблема, то треба підняти трубку, подзвонити і запитати. Тому я й запитую у вас: а ви самі комунікуєте з центральною владою, якщо у вас є якісь проблеми?

–Зараз можна тикати пальцями один на одного, хто перший зателефонує і так далі.

– Приблизно так з боку і виглядає.

– Така сама ситуація була і з COVID, коли все це лягло на представників місцевої влади, коли ми облаштовували за свій рахунок і кисневі станції, і робили повністю спорядження, доставали все, що завгодно у боротьбі з COVID.

Це лягло на плечі місцевим органам самоврядування. Зараз ситуація, на жаль, не набагато відрізняється від того, що було.

Але я хочу ще раз дуже важливу інформацію озвучити. Давайте будемо відвертими і говорити як дорослі люди.

Навіть і 10-ти тисяч пунктів для Києва буде недостатньо

Зараз по всій країні поширюється інформація, що ці пункти як панацея, ці пункти обігріву. У місті Києві пунктів обігріву більше 400, і ми зараз збільшуємо, буде більше 500.

Там можна отримати мінімальні послуги – підзарядити телефон, зайти на короткий час в інтернет.

Але у Києві живе зараз більше трьох мільйонів людей, і у випадку надзвичайної ситуації, не дай Боже, коли може відбутися повний блекаут, для трьохмільйонного міста навіть і тисячі, навіть і 10-ти тисяч пунктів для того, щоб зігрітися, буде недостатньо.

І я хотів би, щоб кожен з вас прорахував все, мав теплі речі, мав запас води, промоделював різні ситуації.

У пункти обігріву не можна переїхати, це не панацея

Бо я наголошую, і я ні в якому разі не хочу паніку наводити, але в пункти обігріву не можна переїхати. Можна тимчасово туди прийти, отримати якісь сервіси, але це не панацея. Не тільки в Києві, а й в інших регіонах така ж сама ситуація.

Тому давайте не будемо говорити: от пункти обігріву у нас є і все – всі проблеми у нас вирішені.

Якщо, не дай Боже, щось станеться дуже серйозне, то вони нас врятують. Давайте будемо реально дивитися на речі. Це перше.

Ми зараз займаємося 24 години на добу містом

По-друге, я хотів би сказати, що ми зараз займаємося 24 години на добу містом. Нам потрібно миттєво відреагувати, відновити електропостачання, водопостачання, теплопостачання. Наші ТЕС пошкоджені, комунікації пошкоджені. І коли починаються політичні ігри, то це не дуже добре виглядає як всередині країни, так і ззовні.

Ми, українці, повинні об’єднатися перед викликами, які в нас є, а не починати якісь внутрішні незрозумілі людям ігрища.

Ми робимо все і навіть більше того, що можемо. Але починаються, я бачу якісь речі, які мають політичний підтекст. Ось це я хотів би озвучити.

– 1 вересня на сайті КМДА було повідомлення про те, що Київ придбає чи збирається придбати пересувні мобільні котельні. Це мало бути таке резервне джерело тепла на випадок позаштатних ситуацій взимку. Скажіть, будь ласка, чи придбані ці котельні, чи готові вони до роботи? Як там справи?

– 12 пересувних мобільних котелень ми замовили. Вже деякі дійшли. Нам потрібно їх швидко вмонтувати в систему. Зараз, можу так сказати, все в процесі. Сподіваюся, що впродовж тижня-двох буде все готово.

– А 12 котелень – це не замало? Це достатньо для міста?

– Цього недостатньо. Зараз 40 котелень у нас є.

Є пункти обігріву, оснащені потужними генераторами, які готові в автономному режимі працювати.

12 пересувних мобільних котелень ми замовили. Вже деякі дійшли

Зараз працюємо над тим, щоб збільшити цю кількість, звертаємося до наших партнерів.

Все це не є дешевим. Деякі закуповуємо, деякі отримуємо як гуманітарну допомогу.

– Купуєте за рахунок міського бюджету, за гроші громади Києва, так?

– Ми купуємо інвентар для громади Києва за гроші громади Києва.

– Тиждень тому у Європарламенті заявили про те, що там запускають ініціативу «Генератори надії». Так європейські партнери обіцяють забезпечити 10 мільйонів українців генераторами. Скажіть, будь ласка, скільки генераторів потрібно на Київ?

– Я не можу вам чітко відповісти на це питання. І також генератори – це не панацея. ​

Тільки система водопостачання потребує 4 мегавати

Наприклад, тільки система водопостачання потребує 4 мегавати. Такі генератори мегаватні існують, але їх дуже тяжко привезти. І якщо такі генератори запускати, то потрібно поряд ставити не цистерну, а склад з дизельним пальним...

Деякий термін часу вони можуть працювати. Але якщо вони працюють багато годин чи діб – то ця електрика дуже коштовна, бо потрібно дуже багато дизелю для цього.

– Місяць тому президент Володимир Зеленський призначив Сергія Попка начальником Київської міської адміністрації замість Миколи Жирнова. Як ви зараз розподіляєте з ним обов’язки?

– Генерал Попко є експертом у військовому напрямку.

Київ – це достатньо складний механізм. І ми робимо в нашій команді все для того, щоб місто працювало.

Завдання, які на сьогодні є, їх виконуємо спільними зусиллями

Все, що потрібно військовим, ми допомагаємо усіма силами для того, щоб оборона нашого міста була, для того, щоб, ні в якому разі, не повторилося, як навесні цього року, коли орки (російські військові – ред.) вже були у передмісті Києва.

Працюємо, розуміння є, зустрічаємося кожного дня, ставимо завдання по кожному з напрямків, контролюємо для повного їх виконання. Тобто взаємодія є. Такі ж самі нормальні відносини, як і з попереднім головою військової адміністрації Миколою Жирновим. Тобто і з Попком, і з Жирновим у нас нормальні відносини.

І завдання, які на сьогодні є, їх виконуємо спільними зусиллями.

– Але коли стаються чергові атаки на столицю, комунікуєте саме ви, а не він?

– Щоб у місті не сталося..., кияни ж обрали мера міста, доручили йому відстоювати інтереси міста, і він відповідальний за все.

– В одному з інтерв’ю нещодавно ви заявили, що попри війну в Києві будуть встановлювати новорічну ялинку на гроші бізнесу. Чому ухвалили таке рішення? І як це все буде виглядати?

– Бізнес звернувся до київської влади, до нас з проханням встановити ялинку. Ми розглянули це питання. Дуже довго вивчали і ухвалили таке рішення: такі свята, як Різдво, як Новий рік у дітей, в першу чергу, вкрасти не можна.

Ялинка традиційно на День святого Миколая, на Новий рік, на Різдво повинна бути

Бізнес звернувся, запропонував за свої кошти це зробити. Громада не витрачає жодної копійки. Ми зробили акценти, щоб не було ніяких ярмарків. Заборонені скупчення і масові заходи, щоб не було ніякої торгівлі. Без будь-якого пафосу. Але тим не менше ялинка традиційно на День святого Миколая, на Новий рік, на Різдво повинна бути.

Путін хоче у нас забрати все. І у наших дітей хоче забрати свята. І я переконаний в тому, що, незважаючи на складні речі, морально ніхто не повинен бути розгублений.

І в мене також прохання відсвяткувати ці свята в родинному колі, без будь-яких заходів. Але тим не менше символічно таку ялинку ми ухвалили рішення за рахунок бізнесу поставити в деяких районах, і на Софіївській площі.

– Вона буде освітлена? Там будуть запалені гірлянди?

– Якщо вона буде освітлюватися, то це освітлення буде виключно в святковий час. Це перше. І по-друге, це буде виключно живитися від генератора. І без тієї ялинки, яка гріла, яку можна було побачити за багато-багато кілометрів.

Ми живемо в інших умовах, ми з розумінням ставимося до критики. Але, тим не менше, не дамо вкрасти Різдво і Новий рік у наших дітей.