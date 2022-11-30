Дефіцит потужності в енергосистемі України дещо скорочується – «Укренерго»

Виробники електроенергії наразі забезпечують 73% споживання в Україні, повідомляє національна енергетична компанія «Укренерго» 30 листопада.

«Дефіцит потужності складає 27%. Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі», – йдеться в повідомленні.

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Компанія додає, що повідомила ліміти споживання в кожній області місцевим операторам системи розподілу. Перевищення таких лімітів призводить до аварійних відключень для уникнення перевантаження мереж.

Напередодні дефіцит потужності становив 30%.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей. За даними поліції, загалом загинули 10 людей, ще 36 поранені.

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Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.