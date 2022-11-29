Уряд Німеччини повідомив про 56 млн євро та 350 генераторів для України

В уряді Німеччини повідомили про надання Україні фінансової допомоги у 56 мільйонів євро та 350 генераторів для відновлення енергетичної інфраструктури. Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду Німеччини за підсумками розмови президента України Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Олафа Шольца.

«Президент Зеленський поінформував про наслідки російських авіаударів по цивільній інфраструктурі, водо- і електропостачанню. Канцлер засудив тривалий обстріл і запевнив Україну в подальшій короткостроковій підтримці. Наразі федеральний уряд надав короткострокову фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури розміром близько 56 млн євро, і Німеччина надає понад 350 генераторів», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, Шольц «підтвердив постійну підтримку України Німеччиною, зокрема у сфері протиповітряної оборони та довгострокової реконструкції».

Раніше президент Володимир Зеленський у твітері повідомляв, що мав у вівторок телефонну розмову з Олафом Шольцем. За його словами, вони, серед іншого, «обговорили реалізацію української формули миру та співпрацю задля захисту України від російського ракетного терору».

29 листопада міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі в Україні є «воєнним злочином». А президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на тлі руйнування енергетичної інфраструктури в Україні виступив за збільшення підтримки Києву, закликавши міста та муніципалітети своєї країни вступати у партнерські відносини з українськими муніципалітетами