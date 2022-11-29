Німеччина: систематичне знищення української енергосистеми є воєнним злочином

Російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі в Україні є «воєнним злочином», заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман 29 листопада після переговорів зі своїми колегами з «Групи семи».

Агенція France-Presse цитує міністра, за словами якого «систематичне руйнування опалення та електропостачання» напередодні найхолодніших зимових місяців є «жахливим воєнним злочином».

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на тлі руйнування енергетичної інфраструктури в Україні виступив за збільшення підтримки Києву, закликавши міста та муніципалітети своєї країни вступати у партнерські відносини з українськими муніципалітетами. Про це він заявив 29 листопада у Берліні під час відвідин логістичного центру Німецького товариства Червоного Хреста у берлінському аеропорту перед відльотом до Північної Македонії.

Унаслідок масштабних російських ракетних обстрілів, які тривають від початку жовтня, українська енергетична інфраструктура зруйнована майже на 50%, заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.