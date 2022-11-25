У Києві 50% житлового фонду перебуває у режимі аварійного відключення електрики – влада

У Києві п’ятдесят відсотків житлового фонду перебуває у режимі аварійного відключення електроенергії, роботи з відновлення подачі тепла тривають, повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації у Telegram.

«50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення електроенергії. Теплопостачання у місті відновлюється. Аварійні бригади працюють у посиленому режимі», – йдеться у повідомленні.

Також у військовій адміністрації зазначили, що водопостачання у Києві відновлено повністю.

«Однак у деяких споживачів все ще може спостерігатись понижений тиск води, особливо верхні поверхи багатоповерхівок, які знеструмлені. Найближчим часом очікуємо стабілізацію ситуації», – додали в КМВА.

Щодо мобільного зв’язку, в КМВА повідомляють, що функціонування мереж усіх мобільних операторів залежить від електропостачання.

«Щойно енергосистема стабілізується, зв’язок з’явиться у всіх районах Києва», – зазначили у відомстві.

Напередодні у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський казав, що ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах, але найважче поки в столиці та 15 областях.

24 листопада у ДТЕК повідомили, що у Києві світло вмикатимуть на 2-3 години до збільшення обсягу електроенергії, яка надходитиме до столиці.

23 листопада російські війська здійснили черговумасовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням.