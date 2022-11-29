Дефіцит потужності в Україні становить 30% – «Укренерго»

Наразі виробники електроенергії забезпечують 70% потреб в Україні, повідомляє національна енергетична компанія «Укренерго».

«Дефіцит потужності наразі складає 30%. Зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживання через погіршення погодних умов», – пояснює пресслужба НЕК.

Компанія нагадує, що вона доводить до місцевих операторів систем розподілу ліміти споживання в кожній області, а графіки складають вже обленерго.

«При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами», – йдеться в повідомленні.

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«Укренерго» закликає ощадливо використовувати електроенергію, аби зменшити обмеження та дати енергетикам можливість зосередитися на ремонтах об’єктів, які «ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою».

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах, зосередившись на об’єктах енергетики. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей.

За даними поліції, загалом загинули шість людей, ще 36 поранені.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.