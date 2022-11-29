Голова «Нафтогазу» обговорив потреби Україні в додатковому газі з представницею USAID

Голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов зустрівся з головою Агентства США з міжнародного розвитку USAID Ерін МакКі в Європі та Азії – про це він повідомив увечері 28 листопада.

«Ключове – додатковий обсяг газу, необхідний для проходження цього опалювального сезону! Окрім цього, говорили про оперативну допомогу у вигляді матеріалів та обладнання, над наданням Україні яких наразі працює Агентство», – повідомив Чернишов у своєму фейсбуці.

Зокрема, додав він, йдеться про метанол, газові компресори, дизельні генератори та обладнання для видобутку газу. Крім того, Чернишов розповів МакКі про наслідки останніх російських ракетних ударів по Україні.

«Наголосив на своїх пріоритетах: поновлення до «Нафтогазу» довіри наших іноземних партнерів та тримачів євробондів, реформа корпоративного управління компанії та прозоре призначення нової наглядової ради», – написав голова компанії.

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Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов 17 листопада повідомив, що російські війська здійснили масований обстріл газовидобувної інфраструктури на сході країни.

Того ж дня під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що російські війська запустили ракети на газовидобувні підприємства та держпідприємство «Південмаш» у Дніпрі. За його словами, армія РФ бомбить не лише об’єкти елекропостачання, а й газовидобуток.