США планують оголосити пакет допомоги українській енергетиці – ЗМІ

Сполучені Штати планують оголосити новий пакет допомоги для підтримки енергетики України – про це повідомляють міжнародні медіа, зокрема, Reuters із посиланням на представника Державного департаменту, який говорив на умовах анонімності.

За його словами, державний секретар Ентоні Блінкен оголосить про новий пакет допомоги, спрямований на те, щоб допомогти Україні відновити спроможності передачі електроенергії. Це має статися на зустрічі голів МЗС країн Північноатлантичного Альянсу 29 листопада.

Сам Ентоні Блінкен наразі не робив відповідних заяв публічно.

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Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО відбувається в Бухаресті 29 і 30 листопада.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах, зосередившись на об’єктах енергетики. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей.

За даними поліції, загалом загинули шість людей, ще 36 поранені.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.