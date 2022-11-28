Зеленський провів засідання Ставки: говорили про плани Росії та захист енергосистеми

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомив Офіс президента 28 листопада.

Засідання пройшло за участі головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та командувачів військ оперативних напрямків, які доповіли про ситуацію на фронті, а також керівників розвідки.

«Члени Ставки також заслухали інформацію керівників розвідки щодо планів ворога на найближчу перспективу. Були узгоджені шляхи реагування на можливі виклики, пов’язані з діями противника. Крім того, на засіданні розглянули перебіг відновлення енергетичної системи та її захист від імовірних російських атак», – йдеться в повідомленні.

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Офіс додає, що на засіданні також обговорили забезпечення громадян зв’язком і теплом та ситуацію з розгортанням «Пунктів незламності».

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася у Києві.