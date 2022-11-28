Арахамія прокоментував ініціативу республіканців посилити контроль над військовою допомогою США Україні

Голова парламентської фракції «Слуга народу», член комітету з питань нацбезпеки та оборони Давид Арахамія відреагував на ініціативу республіканців, які здобули більшість у Палаті представників, щодо більшого контролю над військовою допомогою США Україні.

«Українці поважають бажання американського народу бути впевненим у тому, що його допомога використовується з найвищою ефективністю. Ми теж у цьому зацікавлені, адже чим вищий рівень довіри, тим більші об’єми допомоги можна очікувати. Тому заздалегідь створили у Верховній Раді тимчасову спеціальну комісію з моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги, зокрема зброї», – наголосив він.

За словами Арахамії, завдяки парламентській тимчасовій слідчій комісії уже здійснюється «ефективний контроль» за використанням військової допомоги союзників і цей аудит наразі «практично завершений».

27 листопада у ефірі ABC конгресмен Майкл МакКол з Техасу, який, як прогнозують, стане головою Комітету із закордонних справ, коментуючи питання надання Україні військової допомоги, зазначив: «Ми збираємося забезпечити більший нагляд, прозорість і підзвітність».

18 листопада у Палаті представників Конгресу США законодавці-республіканці з числа критиків надання допомоги Україні у війні з Росією підготували резолюцію про перевірку коштів, виділених на таку допомогу.

Адміністрація президента США Джо Байдена надала Києву військову допомогу на суму понад 20 мільярдів доларів, ще приблизно 10 мільярдів було виділено на гуманітарне сприяння та близько 13 мільярдів – на відновлення економіки. Крім того, Байден закликав Конгрес виділити ще 37,7 мільярда доларів на додаткове фінансування України.