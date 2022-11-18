США: частина республіканців пропонує резолюцію про аудит коштів, виділених на допомогу Україні

У Палаті представників Конгресу США законодавці-республіканці з числа критиків надання допомоги Україні у війні з Росією підготували резолюцію про перевірку коштів, виділених на таку допомогу.

Просування документа лобіює представниця штату Джорджія Марджорі Тейлор Ґрін разом із групою однодумців. При цьому, як пише видання The Hill, прихильні до України законодавці від обох партій як у Палаті представників, так і в Сенаті називають ініціаторів резолюції частиною маргінальної меншості.

У самому тексті документа, однак, згадано і позицію членів Республіканської партії, які не проти підтримки України, але вважають за необхідне посилити контроль за розподілом коштів.

Адміністрація президента США Джо Байдена надала Києву військову допомогу на суму понад 20 мільярдів доларів, ще приблизно 10 мільярдів було виділено на гуманітарне сприяння та близько 13 мільярдів – на відновлення економіки. Крім того, Байден закликав Конгрес виділити ще 37,7 мільярда доларів на додаткове фінансування України.

Грін представила свою резолюцію як привілейовану. Це означає, що її передадуть до відповідного комітету, члени якого мають два тижні на те, щоб або відхилити ініціативу, або схвалити голосування за неї всім складом Палати.

За результатами проміжних виборів до Конгресу демократи зберегли більшість у Сенаті, але контроль над Палатою представників тепер переходить до республіканців. Нова розстановка сил може негативно вплинути на можливості адміністрації президента США Джо Байдена в парламенті, зокрема в питанні виділення допомоги Україні.

Марджорі Тейлор Ґрін називають вкрай правим політиком, вона є палкою прихильницею колишнього американського президента Дональда Трампа, який цього тижня оголосив про намір знову балотуватися на посаду глави держави у 2024 році. Повідомляючи про свої плани 15 листопада, Трамп заявив, що Сполучені Штати перебувають «у жахливому стані», і поклав провину за це на чинного президента Байдена та демократів. Трамп підкреслив, що в роки його президентства у світі було більше стабільності, і якби він перебував при владі, то «не було б війни в Україні».