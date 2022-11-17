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США: Ненсі Пелосі залишить посаду лідера демократів у Палаті представників

При цьому Пелосі заявила, що не піде з Палати представників, а продовжить представляти Сан-Франциско

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, перша жінка на цій посаді, заявила 17 листопада, що не залишиться лідером демократів у палаті.

Заява Пелосі пролунала після того, як підрахунок голосів на проміжних виборах до Конгресу показав, що республіканці отримали більшість у Палаті представників.

При цьому Пелосі заявила, що не піде з Палати представників, а продовжить представляти Сан-Франциско, як робила це протягом 35 років.

82-річна Ненсі Пелосі – одна з найдосвідченіших політиків США, вона двічі обіймала посаду спікера Палати представників. Президент Джо Байден назвав Пелосі «найвпливовішим спікером Палати представників в історії».

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