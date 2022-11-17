Республіканці отримали більшість у Палаті представників Конгресу США

У середу після завершення підрахунку голосів в одному з округів Каліфорнії стало зрозумілим, що Республіканська партія отримала більшість голосів у Палаті представників на проміжних виборах до Конгресу, що відбулися 8 листопада.

Наразі республіканці отримують 218 місць у Палаті представників майбутнього скликання, демократи – 211. Поки не відомо хто отримає 6 мандатів членів Конгресу, що залишаються. Затягування процедури підрахунку голосів пов’язане з тим, що значна кількість американців надіслала свої бюлетені поштою. Їх отримання та обробка займає значний час.

Президент США Джо Байден привітатв голову республіканців у Палаті представників Кевіна Маккарті із запевненнями у готовності спільно працювати.

Очікується, що Кевін Маккарті стане наступним спікером Палати представників, замінивши на цій посаді демократа Ненсі Пелосі.

«Американці готові до змін і ми готові їх провести», – заявив Маккарті.

Перемога республіканців на виборах до нижньої палати Конгресу завершує дворічний період єдиновладдя Демократичної партії, яка могла ухвалювати закони без урахування думки республіканців, завдяки тому, що «в її руках» був Білий дім і вона мала більшість в обох палатах Конгресу.

З наступного року схвалення будь-яких законів та бюджету країни буде можливим лише за згодою республіканської більшості Палати представників.

Оскільки в Сенаті демократи зберегли більшість, аналітики виключають схвалення Конгресом протягом найближчих двох років важливих законопроєктів.

Очікується, що нова розстановка сил у Конгресі може вплинути і на виділення допомоги Україні, викличе серйозні суперечки щодо збільшення бюджетних видатків, податкової політики.

Кевін Маккарті оголосив, що для республіканців пріоритетом стане збільшення виробництва енергії та зміцнення південного кордону країни.