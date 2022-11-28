Пентагон розглядає пропозицію Boeing щодо постачання Україні зброї – Reuters

Пентагон розглядає пропозицію компанії Boeing постачати Україні дешеві високоточні бомби, встановлені на ракетах, що є у великій кількості – це дозволить Києву завдавати ударів далеко за російськими лініями оборони, поки Захід намагається задовольнити попит на більшу кількість зброї.

Пропонована Boeing система, яка отримала назву Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), є одним із приблизно пів десятка планів виробництва нових боєприпасів для України та східноєвропейських союзників Америки, повідомили агенції Reuters джерела в галузі.

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Минулого тижня видання The New York Times із посиланням на американські та українські джерела повідомляло, що третина із приблизно 350 гаубиць, які передали Україні країни Заходу, перебувають у небоєздатному стані через активне використання чи отримані у бою пошкодження.

Для відновлення пошкодженого озброєння Міноборони США розгорнуло у Польщі ремонтну майстерню. Як зазначає The New York Times, Україна хотіла б організувати пункти технічного обслуговування артилерії ближче до лінії фронту, щоб швидше повертати гармати у стрій.