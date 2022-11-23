Президент США Джо Байден доручив виділити ще 400 млн доларів на військову допомогу для України.

«Делегую Державному секретарю повноваження керувати вилученням до 400 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні», – йдеться у повідомленні Білого дому.

Голова Офісу президента України вже подякував за це рішення.

«Під час діалогів із нашими міжнародними партнерами постійно наголошую, що кращою відповіддю на терор ворога є сила. Військова допомога для України – це саме та сила, яка дозволить нам виграти війну», – написав Андрій Єрмак у телеграмі.

15 листопада стало відомо, що президент США Джо Байден просить Конгрес надати понад 37 мільярдів доларів екстреної допомоги Україні.

10 листопада Пентагон офіційно оголосив новий оборонний пакет для потреб України на загальну суму 400 мільйонів доларів. Зокрема, новий пакет передбачає надання Україні додаткових снарядів для HIMARS, ракет для Hawk, чотирьох систем ППО Avenger, артилерійських снарядів, захисного одягу для холодної погоди та іншої допомоги.

Загалом Сполучені Штати виділили на безпекову допомогу Україні понад 18,6 мільярда доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого.