Підтримка енергетичної безпеки України: у посольстві США уточнили, яке обладнання дадуть Києву

США нададуть Україні розподільчі трансформатори, автоматичні вимикачі, обмежувачі перенапруги, роз’єднувачі, транспортні засоби й інше важливе обладнання у рамках пакету допомоги, про який Державний департамент оголосив 29 листопада, повідомило посольство США в Україні.

«Уряд Сполучених Штатів оголошує про виділення понад 53 мільйонів доларів на придбання вкрай важливого обладнання для електромереж, яке буде швидко доставлено в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити цю зиму. Ми продовжимо визначати з союзниками та партнерами, яка додаткова підтримка потрібна», – йдеться в повідомленні посольства.

У диппредставництві уточнили, що ця допомога виділяється на додаток до 55 мільйонів доларів, наданих на підтримку енергетичній галузі в надзвичайних ситуаціях для придбання генераторів та іншого обладнання, що допоможе відновити електро- та теплопостачання місцевим муніципалітетам, які постраждали від російських атак на енергосистему України.

«Сполучені Штати також підтримують довгострокові рішення для відновлення і ремонту мереж, а також зусилля України, спрямовані на здійснення енергетичного переходу та побудови енергетичної системи, відокремленої від російської енергетики», – йдеться в повідомленні.

У посольстві уточнили, що від часу повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого, адміністрація президента Джо Байдена у співпраці з Конгресом надала майже 32 мільярди доларів допомоги Україні, в тому числі 145 мільйонів доларів на ремонт, обслуговування і зміцнення енергетичної галузі України в умовах тривалих атак.