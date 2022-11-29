США виділять Україні 53 мільйони доларів на обладнання для електромережі

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення 53 мільйонів доларів на підтримку закупівлі обладнання для електромережі України, щоб допомогти Києву боротися з нападами Росії на його енергетичну інфраструктуру, через які мільйони людей людей залишилися без світла й опалення.

«Це обладнання буде швидко доставлено в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму», – йдеться в заяві Держдепартаменту від 29 листопада.

Оголошення зробили у той час, як міністри закордонних справ країн НАТО під час зустрічі в Бухаресті обговорюють збільшення військової допомоги Україні.

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Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах, зосередившись на об’єктах енергетики. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей.

За даними поліції, загалом загинули шість людей, ще 36 поранені.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.