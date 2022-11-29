НАТО обіцяє посилити підтримку України

Союзники по НАТО пообіцяли допомогти Україні відремонтувати енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими ударами, після того, як Україна закликала своїх західних партнерів надати їй спеціальне обладнання для відновлення електромережі.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО 29 листопада в Бухаресті союзники по Альянсу пообіцяли «надалі посилити» підтримку України, зокрема надати обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури країни.

У заяві міністри також засудили «постійні й безсоромні напади» Росії, які «позбавляють мільйони українців основних людських послуг».

Росія атакує українську енергетичну інфраструктуру з жовтня, що Київ і його союзники вважають навмисною кампанією з метою завдати шкоди цивільному населенню.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що обстріл енергетичної інфраструктури означає, що Росія використовує холодну погоду як «зброю».

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні необхідне обладнання, щоб відновити подачу електроенергії громадянам, які залишилися в холоді й темряві через перебої, спричинені пошкодженнями.

«Якщо у нас будуть трансформатори й генератори, ми зможемо відновити наші енергетичні потреби, – сказав Кулеба, виступаючи перед журналістами в Бухаресті на полях засідання НАТО. – Якщо у нас будуть системи протиповітряної оборони, то ми зможемо захиститися від наступних ракетних ударів Росії. Одним словом: «Патріоти» і трансформатори – це те, що найбільше потрібно Україні».

США 29 листопада заявили, що виділять 53 мільйони доларів на підтримку закупівлі електромережевого обладнання, яке буде доставлено «в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму».

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей.

За даними поліції, загалом загинули шість людей, ще 36 поранені.

У Міністерстві енергетики повідомили, що російський ракетний обстріл 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об’єкти електропередачі. Внаслідок цього було знеструмлено переважну більшість споживачів електроенергії по всій території України.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.